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Yerel Düzce'de 2 grup arasında bıçaklı kavga
Yerel

Düzce'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Yeniakit Publisher
2023-06-09 04:03:00 -
Düzce'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Düzce'de, iki grup arasında çıkan kavgada Ömer Faruk K. (30), 12 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk K., kimliği belirsiz kişi tarafından 12 yerinden bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ömer Faruk K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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