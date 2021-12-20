Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Düzce’de de kar yağışı sürüyor. Bu sebeple öğrenciler Düzce’de okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Düzce yarın okul var mı? Düzce 21 Aralık okullar tatil mi?

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışların ilimizdeki yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 21.12.2021 Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Düzce’de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin şimdilik bir açıklama bulunmuyor.