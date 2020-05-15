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Düzce Valisi Dağlı'dan sokakta maske denetimi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Maske standartları neyse o şekilde takılması gerekiyor. Aksi takdirde burun açık olursa zaman zaman açıp sonra tekrar takacak olursak bunun faydadan çok zararı olur"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:56:14 -
Düzce Valisi Dağlı'dan sokakta maske denetimi

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kent merkezinde yaya dolaşarak vatandaşları "doğru maske kullanımı" konusunda bilgilendirdi.

Valilikçe alınan karar çerçevesinde sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasının ardından Vali Dağlı, Anıtpark Meydanı'ndan başlayarak kentin yaya trafiğinin en fazla olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta vatandaşlarla sohbet ederek maske kullanımı konusunda bilgilendirdi. Vali Dağlı, polis ekiplerinin ateş ölçümü yaptığı denetim noktalarına giderek vatandaşları sağlıkları için maske kullanımı ve maskenin doğru kullanımı hakkında uyardı.

Maskenin burun kısmını da kapatmasının öneminin altını çizerek vatandaşlara ikazlarda bulunan Dağlı, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske takmanın ilde zorunlu hale geldiğini söyledi. Dağlı, "Maskenin mutlaka kamuya açık yerlerde takılması gerekiyor. Maske standartları neyse o şekilde takılması gerekiyor. Aksi takdirde burun açık olursa zaman zaman açıp sonra tekrar takacak olursak bunun faydadan çok zararı olur. " ifadelerini kullandı.

Maskenin nasıl kullanılması konusunda kendisinin ve diğer tüm görevlilerin vatandaşları uyardığını anlatan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız maske taksınlar. Aksi takdirde vatandaşlarımıza ceza yazmak durumunda kalacaklar. Genel olarak çok iyi ama bazı vatandaşlarımızın burunları açık olarak gezdiğini, çok az da olsa maskesiz olanı gördüm. Onları da uyarıyoruz ve ceza yazacağız."


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