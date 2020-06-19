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Aktüel

Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:54:57 -
Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı

DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi olarak atanan Cevdet Atay, ilk ziyaretini, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babasına gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Atay, öğle saatlerinde kara yolu ile geldiği kentte, makamında ziyaretçileri ağırladı.

Atay, akşam saatlerinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan'ı, Beyköy beldesindeki evlerinde ziyaret etti.

Burada şehit babası Ramazan Baysan ile bir süre sohbet eden Atay, ailenin bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.

Anne Hanife Baysa'ın ise ziyarette duygulandığı gözlendi.

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