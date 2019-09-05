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Düzce Üniversitesi tıp alanındaki ilk yurtdışı işbirliğine kulaç attı

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Avrupa’nın saygın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezlerinden, Hollanda’nın Leiden şehrinde bulunan “Leiden University European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds” isimli araştırma merkezi arasında, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerine yönelik işbirliği görüşmesi yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:14
Düzce Üniversitesi tıp alanındaki ilk yurtdışı işbirliğine kulaç attı

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Avrupa’nın saygın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezlerinden, Hollanda’nın Leiden şehrinde bulunan “Leiden University European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds” isimli araştırma merkezi arasında, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerine yönelik işbirliği görüşmesi yapıldı.


İki Üniversite arasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin endikasyonlarına yönelik preklinik ve klinik deneylerin ortak yürütülmesi, buna ilişkin bilimsel, etik ve hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik atılacak adımların tartışıldığı iş birliği toplantısına; AR-GE ve İhtisaslaşmadan Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve University European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds araştırma merkezi çalışanları katıldı.


Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak yeni ürün geliştirilmesi, bu ürünlerin Avrupa pazarında tescillenmesi ve lisanslanması, ürünlerin ortak üretimi konularında da anlaşmaya varılarak, kısa vadede iki üniversite arasında, tüm bu işbirliklerine hukuki zemin hazırlayacak bir uluslararası işbirliği protokolü imzalanması planlanıyor. Orta vadede ise, ihtisaslaşma sürecimiz kapsamında şu ana kadar sayısı 30’u aşan ve gelecekte sayısı artması planlanan Düzce Üniversitesi ürünlerinin, Avrupa pazarına lansmanı yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:14
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