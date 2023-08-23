Düzce Üniversitesi roket yarışmalarında finalde

Düzce Üniversitesi Konuralp Roket Takımı 2023 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması’nda hazırladıkları roketi başarılı bir şekilde fırlatarak finale çıktı.

Aksaray’da düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışmasında Konuralp ekibi zorlu Ön Tasarım Raporunda 690 puan üzerinden 672,5 puan, Kritik Tasarım Raporunda 955 puan üzerinden 917,5 puan ve Atışa Hazırlık Raporunda ise 420 puan üzerinden 413 puan alarak finale kalan başarılı takımlar arasına adını yazdırdı.

Konuralp takımı Aksaray Roketsan Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilen montaj gününde tüm aşamaları başarıyla tamamladı ve atış yapmaya hak kazandı. Ertesi gün gerçekleşen atış aşamasında ise; roketlerini başarıyla uçuran Düzce Üniversitesi Konuralp Roket takımı, fırlatılan roketin, paraşütle gerçekleşen kurtarma görevlerinin tamamını başarıyla bitirdi ve roketi hasarsız bir şekilde yere indirdi.

Yarışma sonunda takımı ve Düzce Üniversitesi adına çok mutlu olduğunu dile getiren Takım Kaptanı Emin Öztürk, ayrıca yarışma için destek verenlere teşekkür etti.

Takım danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel ise bu sonucun Düzce Üniversitesi için bir ilk olması adına son derece mutlu olduğunu ifade etti. Bu başarıda emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, SKS Daire Başkanı Tahir Güney’e teşekkür etti. Ayrıca bu başarının Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olmasını dilediğini sözlerine ekledi.