Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 21.04.2022 -05.05.2022

BAŞVURU EVRAKLARI:

1) Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)

2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) Profesör ve Doçent kadroları için Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste halinde düzenlenecektir.

3) Diplomaların (mezun belgelerinin) e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Profesör ve Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı ya da noter onaylı fotokopileri. (Üniversitemiz personeli yabancı dil Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e-Devletten alınan adli sicil kaydı.

6) Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 (dört) adet başvuru evraklarını içeren USB Bellek.

USB İçerikleri;

- Dilekçenin (Başvuru Formu) imzalanıp taratılmış hali.

- Özgeçmiş

- Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.

- Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

- Diplomaların veya Mezun Belgelerinin Taratılmış Hali (USB içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)

- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

- Bilimsel Çalışmalar

- İlan Metni

NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

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