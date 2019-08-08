Düzce Üniversitesi Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Gelişerek büyümesine hızla devam eden ve bölgesine üst düzey sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi, artan ihtiyaçlara zamanında ve daha kaliteli hizmet verebilme adına Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı için 9 öğretim elamanı ilanına çıktı.

“Düzce Üniversitesi 7 Ağustus 2019 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı” başlığı ile açılan ilan metninde “Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı; 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı ilanına çıkarak, nitelikli öğretim kadrosunu daha da güçlendiriyor.

İlana başvurular 7 Ağustos 2019 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgilere https://personel.duzce.edu.tr/Duyuru/24794/07_08_2019-tarihli-ogretim-uyesi-ve-ogretim-elemani-alimi-ilanimiz internet adresinden ulaşabiliyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Tıp Fakültesi, modern tıp teknolojisi, deneyimli ve birikimli hekim kadrosu ile şehrimize ve bölgemize nitelikli sağlık hizmetini devam ettirmek için yeni hekimlerle büyümesini sürdürüyor.