Düzce okullar tatil mi 22 Mart | Düzce okullar kaç gün tatil?

Düzce okullar kaç gün tatil? Düzce’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, Düzce okullar ne zamana kadar tatil? Düzce Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Düzce'de geçtiğimiz gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şiddetli bir şekilde devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kalınlık 40 santimetreyi geçti. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışının önümüzde hafta Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Düzce okullar tatil mi?

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime 20 Mart Pazartesi günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti. Düzce'de kar yağışının aynı yoğunlukta devam etmesi beklenirken; öğrenciler ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Şimdilik 22 Mart’a ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.