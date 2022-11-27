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Eğitim Düzce okullar ne zamana kadar tatil? Düzce okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Düzce okullar ne zamana kadar tatil? Düzce okullar ne zaman açılacak?

Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan depremin ardından okullar tatil edildi. Peki, Düzce'de okullar ne zamana kadar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-11-27 14:20:00 -
Düzce okullar ne zamana kadar tatil? Düzce okullar ne zaman açılacak?

23 Kasım'da Düzce'de deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından okullar tatil edildi. Peki, okullar ne zamana kadar tatil olacak?

Düzce okullar ne zamana kadar tatil? Düzce okullar ne zaman açılacak?

Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Biliyorsunuz Bolu ve Sakarya'da okullarımızı depremden sonra 1 gün tatil ettik ama Düzce'de 3 gün, hafta sonuyla birlikte 5 gün tatil ettik. Hem süreci suhuletle yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığının, Valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma ama aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacaklar" dedi.

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