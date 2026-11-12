Düzce depreminin 27. yılında Kaynaşlı'daki anmada Başkan Altundal konuşmakta güçlük çekti

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yılında, büyük yıkımın yaşandığı Kaynaşlı ilçesinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Anma programında konuşan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, 27 yıl önceki deprem sırasında da belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek duygulandı; konuşmakta güçlük çekti.

Anma, Kaynaşlı Mezarlığı'nın ziyaret edilmesiyle başladı. Depremde yaşamını yitirenlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yakınlarını kaybeden aileler, 27 yıl sonra da dinmeyen acılarını bir kez daha yaşadı.

Ziyaretin ardından anma programı ilçe merkezinde düzenlendi. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Altundal: "O gün de belediye başkanıydım, bugün de belediye başkanıyım"

Altundal, konuşmasında şunları söyledi: "Bizler için Kaynaşlı'da acıların yaşandığı, unutulması mümkün olmayan acı bir gün, acı bir tarih. Biraz kusura bakmayın, duygulanıyorum. O gün de belediye başkanıydım, bugün de belediye başkanıyım."

Altundal, o gün yaşadıklarını yeniden hatırlamayı "unutmamak ve unutturmamak" çabasıyla ilişkilendirdi. "Çok konuşamayacağım, biraz duygulanıyorum" diyen Başkan, konuşmasını "İnşallah Allah bu acıları bir daha yaşatmaz. Memleketimize, milletimize böyle acılar; deprem, sel ve yangın gibi felaketler yaşatmaz diye umut ediyorum" sözleriyle noktaladı.

Vali Makas, mezarlık ziyaretinde tanıştıkları acılı babayı anlattı

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, mezarlık ziyareti sırasında karşılaştıkları acılı bir babanın yaşadıklarını aktardı. Makas, depremde 5 çocuğunu ve 3 yeğenini kaybeden vatandaş için "Orada bir ağabeyimizle tanıştık. Beş evladını, üç yeğenini Rahman'a teslim etmiş" dedi.

Makas, depremde hayatını kaybedenleri "deprem şehidi" olarak değerlendirdi. "Bizim inancımızda ve imanımızda, depremde hayatını kaybedenlerin her biri deprem şehididir" diyen Vali, bir insanın hayatını en üst mertebede tamamlayabileceği makamın şehitlik makamı olduğunu söyledi.

Makas'ın verdiği bilgiye göre 12 Kasım 1999'da, 316'sı Kaynaşlı'da olmak üzere 845 vatandaş hayatını kaybetti. Vali, hayatını kaybedenler için "Düzce'mizin şehididir, aziz milletimizin şehididir" ifadesini kullandı ve "Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Her birinin şefaatine bizleri de nail eylesin" dedi.

Makas, konuşmasını "Bu vefata, bu felakete bu açıdan bakmakta fayda var" sözleriyle tamamladı.