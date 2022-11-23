Düzce beşik gibi sallanıyor! Artçı deprem sayısı 150'ye ulaştı

Düzce'de gece saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, şiddetli depremin ardından bölgede 150 artçı deprem daha kaydedildi.

Sabaha karşı Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Sarsıntı İstanbul dahil çok sayıda ilde hissedilirken 1'i ağır 93 vatandaşımız da yaralandı. Can havliyle evlerinden çıkan onlarca vatandaş, geceyi sokaklarda geçirdi.

150 artçı sarsıntı yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi.

Enerji kesintileri uygulanıyor

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ayrı bir açıklamamada ise "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Soylu: Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Düzce'ye geçerek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Soylu, "Kentteki spor salonları, fırınlar ve lokantalar açık. Kamu binalarında kayda değer bir hasar yok" ifadelerini kullandı. Spor ve Gençlik Bakanı Muammer Kasapoğlu ise Yurt binalarının açık olduğu ve yurtlarda hasar olmadığını bildirdi.