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Teknoloji Düzce Belediyesi'nden robotik kodlama atölyesi
Teknoloji

Düzce Belediyesi'nden robotik kodlama atölyesi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 14:56:00 -
Düzce Belediyesi'nden robotik kodlama atölyesi

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, Eylül ayı ikinci hafta atölyelerinin içerikleri belli oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çocuk Üniversitesi binasında yer alan merkez, Eylül’ün ikinci haftasında da 5 farklı kategoride öğrencilerle buluşacak.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi Eylül ikinci hafta atölyelerinin tarihleri ve detayları belli oldu. Yaş grubu ve ilgi alanlarına göre tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve haftalık oluşturulacak derslerle her seans için belirli kontenjanların oluşturulduğu atölyeler şu şekilde;

Robotik kodlama atölyesi; 10 Eylül Salı, 11 Eylül Çarşamba ve 12 Eylül Perşembe günü ‘Codey Rocky kiti İle temel Kodlama’ adı altında 16.00-17.00 saatleri arası 9-14 yaş

Tasarım atölyesi; 10 Eylül Salı ve 12 Eylül Perşembe günü 16.00-17.00 saatleri arası 10-14 yaş,

Keşif atölyesi; 10 Eylül Salı günü saat 16.00-17.30 saatleri arasından 5 yaş, 12 Eylül Perşembe günleri 16.00-17.30 saatleri arasında 6 yaş,

Uzay ve havacılık atölyesi; 9 Eylül Pazartesi günü 16.00-16.30, 16.30-17.00 ve 17.00 – 17.30 saatleri arası 7-9 yaş, 11 Eylül Çarşamba günü ise 16.00-16.30, 16.30-17.00 ve 17.00 – 17.30 saatleri arası ise 10-13 yaş,

Matematik atölyesi; 10 Eylül Salı, 11 Eylül Çarşamba ve 12 Eylül Perşembe günü 16.00-17.00 saatleri arası 11-12 yaş grubuna yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

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