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Aktüel

Düzce Belediyesi esnafa 27 milyon lira borç ödedi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:42:20 -
Düzce Belediyesi esnafa 27 milyon lira borç ödedi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında Korona virüs nedeni ile Düzceli esnaflara 27 milyon lira borç ödediklerini açıkladı.


Korona virüs nedeni ile Düzce’de bir çok esnaf tedbirler kapsamında kapatıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, daha önceki açıklamalarında Düzce Belediyesi’nin borçlu olduğu esnaflara ödemeler yapılacağını açıklamıştı. İlk olarak bin liraya kadar olan borçlar ödendi. Akabinde bin lira ile 10 bin lira arasında olan borçlar ödendi. Daha sonra ise 10 bin lira ile üstü olan borçlar ödendi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında bugüne kadar esnafa verilen desteği açıkladı. Başkan Dr. Özlü, “İlimiz genelinde korona virüs salgını sonrasında esnaflarımıza destek olmak amacı ile borçlarımızı ödüyoruz. Önce bin, ardından 10 bin, daha sonra 100 bin liraya kadar olan borçlarımızı ödedik. Şimdi milyon lira olan borçlarımızı ödemeye başladık. Bugüne kadar 27 milyon lira borç ödedik. Yaklaşık olarak esnafa olan borçlarımızın toplamı 45 milyon liradır. Borç ödemeye devam edeceğiz" deiye konuştu.

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