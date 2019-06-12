Düzce bayramda 40 bin turist ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada bayram tatili boyunca 40 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladığı açıklandı.

Valilikten gelen ziyaretçiler ile ilgili yapılan açıklamada “Kolay ulaşılabilir coğrafi konumu ile Yakın Karadeniz olarak adlandırılan Düzce’ye 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince kamu misafirhanelerinde bin 129, Turizm belgeli otellerimizde 385 yabancı bin 341 yerli, Belediye belgeli tesislerimizde ise 92 yabancı bin 905 yerli, rafting alanında ki tesislerde 780 kişi olmak üzere toplam 5bin 632 turist konaklamıştır. Her dönem ilgi odağı olan ve adrenalin sporu olarak bilinen rafting yapan ziyaretçi sayısı ise 4 bin 350’dir.Şelaleleri ile göz dolduran Düzce’de özellikle Aktaş, Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelaleleri yine ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tatil süresince 600 kişi Aktaş Şelalesini, 8 bin 423 kişi Güzeldere Şelalesini, 4 bin 807 kişi Samandere Şelalesini ve 2 bin 256 kişi ise Aydınpınar Şelalesini ziyaret ettiler. Göçmen kuşların uğrak yeri kuş cenneti Efteni Gölünü ise 8 bin 423 kişi bayram tatili süresi içinde ziyaret etti. Akçakoca Fakıllı Mağarasını 3 bin kişi, ülkemizin en önemli mağaralarından olan ve yakın zamanda turizme açılan heybetli kubbesi sarkıt dikitleri ve içinde şelalesi ile ülkemizde görülebilecek en güzel mağaralardan biri olan Yığılca Sarıkaya Mağarasını ise 600 kişi ziyaret etmiştir. Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu, atlı kapı,Konuralp Müze’sini 650 kişi ziyaret etmiştir. Bayram tatili süresince toplam olarak ilimizi yerli ve yabancı olmak üzere toplam 40 bin 541 kişi ziyaret etmişlerdir. Akçakoca sahilleri, yaylaları, şelaleleri, gölleri ve mağaraları başta olmak üzere her yönüyle Düzce turizme hazır olup, bundan sonrada ziyaretçilerini beklemektedir” denildi.