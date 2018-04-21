Düz Dünya Derneği'ni 'NASA'da ikna edemedi!

Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin TL para ödülü vereceğini açıklayan Özkan, onlarca kişiyle tartışmasına rağmen hala ikna olamadı. Özkan'ın 50 bin TL teklifine NASA'da görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da talip olarak, NASA tesislerini gezdirme davetinde bulundu.Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin TL para ödülü vereceğini açıklayan Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, birçok kişiyle tartışmasına rağmen hala ikna olamadı. Özkan, NASA'da görevli Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın kendisini NASA tesislerini gezdirmek üzere ABD'ye davet ettiğini söyledi.



50 BİN TL ÖDÜL



Adana'da Düz Dünya Derneği'ni kuran restoran işletmecisi Doğukan Özkan, yaptığı araştırmalar sonucu, NASA tarafından dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren görsellerin hileli olduğunu belirterek geçtiğimiz hafta dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edene 50 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.

Sosyal medyada ve televizyon kanallarında onlarca kişiyle tartışan Özkan, ikna olamadı.



TELEKONFERANSLA TARTIŞTILAR



İngiltere'nin Londra kentinden telekonferans yoluyla Doğukan Özkan'la tartışan Mali Müşavir Cüneyt Suözer, gece-gündüz oluşumu, mevsimlerin meydana gelmesi, tutulmalarda meydana gelen yuvarlak gölgeler, yer çekimi, yıldızların konumlarının dünyanın çeşitli ülkelerine yansıması, uçak ve gemilerin aynı yöne gittiklerinde aynı yere varması gibi konularda açıklamalar yapıp Özkan'a çeşitli sorular sordu.

Doğukan Özkan ise düz dünyanın etrafının buzullarla kaplı olduğunu, ötesine kimsenin geçmediğini, güneşin düz dünya üzerinde kendi yörüngesinde hareket ettiği için mevsim ve günlerin oluştuğunu, uçakların ise 360 derece yörüngede ilerleyerek aynı yere vardığını, yer çekiminin bulunmadığını, gökyüzünün ittiğini savundu. Yaklaşık 1 saat süren tartışmanın sonunda Doğukan Özkan ikna olmadı.



İNANDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL



Özkan'ı ikna edemeyen Suözer ise "Siz acaba 'beni ikna etmek istiyorsanız, uzaya gönderin' falan mı diyorsunuz? İkna olmak için uzay yolcusu mu olmanız gerekiyor?" şeklinde karşılık verdi.

Tartışmanın ardından İHA muhabirine konuşan Cüneyt Suözer, ilkokul öğrencilerinin bile yaptıkları deneylerle dünyanın yuvarlak olduğunun farkında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bilimsel teknikle 'bu böyle değildir' diyemedikten sonra 'ben buna böyle inanıyorum' demek, inanmak istemeyene hiçbir şey inandırmak mümkün değil. Doğukan Bey inanmak istemiyor. Sınırları olmayan ve buzullarla çevrilmiş, ötesine kimsenin geçemediği bir dünya var. O dünyasında yaşamaya devam etsin diyorum. Küresel ısınma geliyor, buzullar eridikten sonra dünyayı ne kaplayacak bilmiyorum.”

Doğukan Özkan ise Cüneyt Suözer'in tüm sorularına cevap vermesine rağmen kendisinin tatmin olmadığını belirterek, Van Allen kuşağı nedeniyle uzaya gitmenin ve ay seyahati yapılmasının da mümkün olmayacağını savundu.



NASA ÇALIŞANINDAN YANIT GELDİ



50 bin liralık ödül teklifinden sonra NASA'da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın kendisini ABD'ye davet ettiğini anlatan Özkan, "'Ödülü ben de almak isterdim fakat sen NASA'ya inanmadığın için ben sana bunu kanıtlayamayacağım' diye muhabbet geçti. Beni ABD'ye davet etti. NASA'yı gezdireceğine dair bana söz verdi. NASA'ya yakında yolculuk düzenleyebiliriz gibi geliyor" ifadelerini kullandı.