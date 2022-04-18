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Dünya Duyuruldu! Ukrayna'ya ulaştı
Dünya

Duyuruldu! Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibinin geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 20:57:00 -
Duyuruldu! Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibinin geldiği duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev yakınlarındaki Borodyanka kentine gelen yabancı ülkelerin kurtarma ekibiyle buluştu.

Açıklamaya göre ABD, Avustralya ve Almanya'dan 11 kurtarma görevlisi, gönüllü olarak Ukraynalı meslektaşlarına destek verecek. Yakın zamanda bir Polonyalı kurtarıcı da Ukrayna'ya gelerek kurtarma ekibine dahil olacak.

Yabancı kurtarma ekibi, Rus ordusu tarafından harap edilen ve daha sonra Ukrayna ordusunca kurtarılan Borodyanka'da yapılacak arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına da katılacak.

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