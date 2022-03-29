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Dünya Duyuruldu! Rus diplomatlar kovuldu
Dünya

Duyuruldu! Rus diplomatlar kovuldu

İrlanda, Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 üst düzey yetkiliden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 18:34:00 -
Duyuruldu! Rus diplomatlar kovuldu

İrlanda, Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 üst düzey yetkiliden ülkeyi terk etmelerini istedi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, parlamentoda yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak aldığı "güvenlik tavsiyeleri"ni gösterdi.

Rusya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Martin, ülkeyi terk etmesi istenen 4 yetkilinin faaliyetlerinin uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadığını söyledi.

Martin, Rusya ile diplomatik kanalların açık kalması gerektiğine inandığını ifade etti.

Martin'in açıklamasından önce, Belçika 21, Hollanda da 17 Rus diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle Rusya'ya geri gönderme kararı almıştı.

 

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