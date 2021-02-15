  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar
Dünya

Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan ordusunun, ABD'den M2A1 makineli tüfekleri, M249 hafif makineli tüfekleri ve MK19 bombaatarları teslim aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:41:00 -
Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürcü Savunma Kuvvetlerinin teçhizatlarının NATO standartlarına yükseltme programı kapsamında ABD yapımı makineli tüfek ve bombaatarların teslim alındığı bildirildi.

Açıklamada, Tiflis dışındaki Vaziani Eğitim Alanının Muharebe Eğitim Merkezinde, Gürcistan Savunma Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nden eğitmenlerin yeni silahların yeteneklerini gösterdikleri ve Savunma Bakanlığı'nın, teslim alınan silahların Gürcistan birliklerinin NATO ortak kuvvetleri ile birlikte çalışabilirliğini artıracağı belirtildi.

Gürcistan Ordusu, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Javelin anti-tank füze sistemleri de dahil olmak üzere ABD yapımı silahlar alırken, çeşitli ülkelerden şirketlerle silahlı kuvvetler için araç filolarının onarımı, yükseltilmesi veya değiştirilmesi için anlaşmalara imza attı.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?

Türkiye'nin Yunanistan'ın kuşatmaya çalıştığını iddia eden Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Osmanlı'nın halefleri Bayraktar SİHA'lar ve BO..
Uzman isimden bomba analiz! Türkiye ABD ve Fransa'yı liste dışında bıraktı
Gündem

Uzman isimden bomba analiz! Türkiye ABD ve Fransa'yı liste dışında bıraktı

"Anadolu Ajansı" için "Kafkasya'nın barış ve iş birliği bölgesi olma fırsatı değerlendirilecek mi?" başlıklı bir analiz kaleme alan Kafkasya..
Tüm Türkiye'de yasaklandı! İşte o markalar...
Gündem

Tüm Türkiye'de yasaklandı! İşte o markalar...

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay