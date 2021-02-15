Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürcü Savunma Kuvvetlerinin teçhizatlarının NATO standartlarına yükseltme programı kapsamında ABD yapımı makineli tüfek ve bombaatarların teslim alındığı bildirildi.

Açıklamada, Tiflis dışındaki Vaziani Eğitim Alanının Muharebe Eğitim Merkezinde, Gürcistan Savunma Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nden eğitmenlerin yeni silahların yeteneklerini gösterdikleri ve Savunma Bakanlığı'nın, teslim alınan silahların Gürcistan birliklerinin NATO ortak kuvvetleri ile birlikte çalışabilirliğini artıracağı belirtildi.

Gürcistan Ordusu, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Javelin anti-tank füze sistemleri de dahil olmak üzere ABD yapımı silahlar alırken, çeşitli ülkelerden şirketlerle silahlı kuvvetler için araç filolarının onarımı, yükseltilmesi veya değiştirilmesi için anlaşmalara imza attı.

Kaynak: star.com.tr