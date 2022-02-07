Duyurdular: Yarın doktora gitmeyin!
Doktorluk mesleğinden çok siyaset yapan Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yarın doktorlar iş bırakma eylemi başlatıyor.
Doktorluk mesleğinden çok siyaset yapan Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yarın doktorlar iş bırakma eylemi başlatıyor. Aile Hekimleri de 17-18 Şubat'ta iş bırakacak.
Sağlık çalışanları 8 Şubat'ta Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 8 Şubat'ta, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) da 17-18 Şubat'ta iş bırakacağını açıkladı.
MHRS iptalleri başladı
Doktor randevuları bulunanların randevuları iptal edilmeye başlandı. Poliklinik randevusu bulunanlara ise yarın hasta bakılmayacağı bildirimi gitti.