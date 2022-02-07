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Gündem Duyurdular: Yarın doktora gitmeyin!
Gündem

Duyurdular: Yarın doktora gitmeyin!

Doktorluk mesleğinden çok siyaset yapan Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yarın doktorlar iş bırakma eylemi başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 14:22:00 -
Duyurdular: Yarın doktora gitmeyin!

Doktorluk mesleğinden çok siyaset yapan Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yarın doktorlar iş bırakma eylemi başlatıyor. Aile Hekimleri de 17-18 Şubat'ta iş bırakacak. 

 

Sağlık çalışanları 8 Şubat'ta Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 8 Şubat'ta, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) da 17-18 Şubat'ta iş bırakacağını açıkladı.

MHRS iptalleri başladı

Doktor randevuları bulunanların randevuları iptal edilmeye başlandı. Poliklinik randevusu bulunanlara ise yarın hasta bakılmayacağı bildirimi gitti.

 

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