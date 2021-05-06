Duyurdular! İşte 2020'de Fas'ta idam edilen kişi sayısı
Fas'ta geçen yıl ikisi kadın olmak üzere 74 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, geçen yıl ülkede ikisi kadın olmak üzere 74 kişinin idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Konsey Başkanı Emine Buayaş, Fas'ta resmen yürürlükte olan fakat 1993'ten beri uygulanmayan idam cezalarına ilişkin 2020 raporunu açıkladı.
Fas mahkemelerinin geçen sene 74 kişi hakkında idam cezası verdiğini söyleyen Buayaş, bu kişilerden sadece ikisinin Kraliyet affından yararlandığını ifade etti.
İdama çarptırılanlardan ikisinin kadın olduğunu aktaran Buayaş, biri hakkında nihai hükmün verildiğini, diğerinin dosyasının hala mahkemede beklediğini belirtti.
Buayaş, ülkede yıllardır uygulanmasa da yargı sisteminde yer almaya devam eden idam cezasının kaldırılması çağrısı yaptı.