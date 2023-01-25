  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay çıkış: Artık bir önemi kalmayacak

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Tek amaç Erdoğan’ı devirmek! Akşener PKK'ya gül uzattı partide kriz patladı

Fransızlar kaybetti... Kardeş ülkenin tercihi Türkiye oldu

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu orada yaptı! Dikkat çeken "Yunan Adaları" detayı

HDP cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı

1 gram altını bile olanlar dikkat! Yeni altın tahmini yatırımcıyı tam anlamıyla şaşkına çevirecek

Abdülkadir Selvi açıkladı! 6'lı Masa'nın ortak adayı belli oldu

Rusya’ya yaptırım bize müthiş yansıdı! Türkiye çok daha pahalıya dünyaya satacak

Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı
Dünya Duyurdular! İran'dan misilleme
Dünya

Duyurdular! İran'dan misilleme

İran, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırımlarına yanıt olarak Avrupalı 30 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 17:42:00 -
Duyurdular! İran'dan misilleme

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımlarına yanıt olarak Avrupalı 30 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.

Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerini kışkırtan, teşvik eden, İran'ın iç işlerine müdahale eden, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yayan" AB ve İngiltere'deki kişi ve kuruluşları kapsadığı ifade edildi.

Bu kapsamda Avrupa Parlamentosundaki "İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı grup, Paris merkezli "Radyo j", Almanya'nın "Herberger Bau" inşaat şirketi ve İngiltere'nin "Henry Jackson Cemiyeti" olmak üzere AB ve İngiltere'deki 4 kuruluşa karşı yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Fransa'nın Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İngiltere Başsavcısı Victoria Prentis, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın da aralarında olduğu 30 kişinin de yaptırım listesine alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

AB, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa, 23 Ocak Pazartesi günü yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere de "gösterilerin bastırılmasındaki insan hakları ihlalleri" ve "casuslukla" suçlanan İran-İngiltere çifte vatandaşı eski İran Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine almıştı.

İran'dan tehdit: Avrupa'yı pişman ederiz!
İran'dan tehdit: Avrupa'yı pişman ederiz!

Dünya

İran'dan tehdit: Avrupa'yı pişman ederiz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23