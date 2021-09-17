Duyurdular! Gizli bilgileri ABD'ye verecekler

İsveç hükümetinin yeni hazırladığı bir yasa tasarısına göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İsveç Ulusal Savunma Radyo Dairesi'nin (FRA) verilerine doğrudan erişim sağlayacağı belirtildi.

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, İsveç'in çıkarlarını ilgilendirmese bile ABD'nin çıkarlarını doğrudan ilgilendiren olaylarda NSA, FRA'nın kişisel iletişim bilgilerine ulaşabilecek.

Uluslararası hukuk profesörü Mark Klamberg, İsveç başka ülkeler için bir dinelme merkezi olacağını iddia etti. Klamberg, ''Yeni yasa tasarısına göre, İsveç kendisini ilgilendirmeyen olaylarda başka ülkeleri de dinleyebilir. Bu Soğuk Savaş döneminde, İsveç'in ABD için batmaz uçak gemisi olduğu dönemleri hatırlatıyor'' dedi.

İsveç Rusya'nın gizli bilgilerini ABD'ye iletmişti

İsveç devlet televizyonu SVT, 2013 yılında, İsveç Ulusal Savunma Radyo Dairesi'nin (FRA) Baltık Denizi'ndeki fiberoptik kabloları izleyerek ve dinleyerek Rusya'dan ulaştığı bilgileri ABD’ye ilettiğini gösteren belgeleri yayımlamıştı. Belgelerde NSA, Rusya’daki telefon görüşmelerini ve yazışmalarını ABD’ye ileten İsveç’ten övgü ile söz ettiği paylaşılmıştı.

Öte yandan Wikileaks kurucusu Julian Assange 2012'de İngiltere'nin New Internationalist dergisine verdiği bir röportajda ise, İsveç Rusya'daki internet trafiğinin yüzde 80'ini takip ederek topladığı bilgiyi ABD ile paylaştığını belirtmişti.

Assange, dergiyle yaptığı söyleşide, “İsveç'teki FRA (Ulusal Savunma Radyo Dairesi) adlı casus ajansı, Rusya İnternet trafiğinin yüzde 80'ini takip ederek ABD'deki ulusal istihbarat kurumuna satıyor” demişti.

“Kimi izlediğinizi belirlemenize gerek yok, herkesi izliyorsunuz ve kalıcı olarak tamamını kaydediyorsunuz. Eğer gelecekte birisi sizi ilgilendirirse, o kişinin iletişiminin arşivi elinizde ve o kişinin kim olduğunu, tüm arkadaşlarını biliyorsunuz” diyen Assange, “Totaliter bir gözetleme devleti olmak gibi” sözlerine yer vermişti.