Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-kırmızılı Kulüp, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin transferini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, futbolcu ile 3 senelik anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Alacağı ücret belli oldu

Futbolcunun bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı bildirildi.

Oyuncunun sağlık kontrolünden de geçirildiği ifade edildi.

Dikkat çeken açıklama: Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız"

Transfere ilişkin Galatasaray Kulübü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun adının telaffuzunun zor olduğu vurgulanarak, "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" ifadeleri kullanıldı.

Videoda futbolcunun açıklamasına da yer veriledek "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." dedi.

Futbolcunun geçmişi nasıl?

Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplam 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 defa da gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos forması ile bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğunu kazandı.