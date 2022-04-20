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Dünya Duyurdular: 3 Mossad ajanı tutuklandı
Dünya

Duyurdular: 3 Mossad ajanı tutuklandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde işgalci İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 22:44:00 -
Duyurdular: 3 Mossad ajanı tutuklandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde işgalci İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat dairesine dayandırdığı habere göre, eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunan 3 kişi adli makamların talimatıyla tutuklandı.

Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği bildirildi.

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