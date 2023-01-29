Duyunca çok şaşıracaksınız! İmamoğlu'nun Anadolu turlarını kim organize etti?
İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’na itirazı ve İmamoğlu ısrarı sürüyor. İmamoğlu’nun 15’ten fazla ili kapsayan ve “adaylık turu” olarak nitelenen Anadolu gezisini İYİ Partili Buğra Kavuncu’nun organize ettiği öğrenildi.
6’lı Masa’nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı neredeyse kesinleşse de İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarı sürüyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre İmamoğlu’nun 15’ten fazla ili kapsayan Anadolu turunu İYİ Partili Buğra Kavuncu organize ediyor. Kavuncu, gezinin tüm plan ve programıyla ilgileniyor. Ocak ayı başında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devreden Kavuncu, partisinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’na atandı.
CİHAN PAÇACI’YA YAKIN
Kavuncu, “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİ Partili Cihan Paçacı’ya da yakınlığıyla biliniyor. Paçacı sözlerinin tepki çekmesinden sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.