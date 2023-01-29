  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Duyunca çok şaşıracaksınız! İmamoğlu'nun Anadolu turlarını kim organize etti?
Siyaset

Duyunca çok şaşıracaksınız! İmamoğlu'nun Anadolu turlarını kim organize etti?

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’na itirazı ve İmamoğlu ısrarı sürüyor. İmamoğlu’nun 15’ten fazla ili kapsayan ve “adaylık turu” olarak nitelenen Anadolu gezisini İYİ Partili Buğra Kavuncu’nun organize ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 07:54:00 -
Duyunca çok şaşıracaksınız! İmamoğlu'nun Anadolu turlarını kim organize etti?

6’lı Masa’nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı neredeyse kesinleşse de İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarı sürüyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre İmamoğlu’nun 15’ten fazla ili kapsayan Anadolu turunu İYİ Partili Buğra Kavuncu organize ediyor. Kavuncu, gezinin tüm plan ve programıyla ilgileniyor. Ocak ayı başında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devreden Kavuncu, partisinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’na atandı.

CİHAN PAÇACI’YA YAKIN

Kavuncu, “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİ Partili Cihan Paçacı’ya da yakınlığıyla biliniyor. Paçacı sözlerinin tepki çekmesinden sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

siyasi analizci

chpkk daha hala başını yastığın altına gömüyor hala tosba gibi kafasını içeriden çıkarmıyor bu karı kıvrak Asena nasıl MHP yi ikiye bölüp parçaladıysa chp yi parçalıyor hala uyanamadılar ulan denyoslar reise kaybettirelim derken partiniz küsürat oluyor

Deli İbo

Gizli Fetö'cüler iş başında. Bu sızmaları acil sorgulanması lazım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23