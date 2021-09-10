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Siyaset "Duyumlar aldım" deyip bombayı patlattı... Meral Akşener'den CHP'yi bitirecek plan!
Siyaset

"Duyumlar aldım" deyip bombayı patlattı... Meral Akşener'den CHP'yi bitirecek plan!

Sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddia ortaya atan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir ittifakın temellerini atmaya hazırlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:31:00 -
"Duyumlar aldım" deyip bombayı patlattı... Meral Akşener'den CHP'yi bitirecek plan!

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni bir hamle gelebileceği yönünde duyumlar aldığını belirten Kelkitlioğlu, "Akşener yeni bir ittifakın temellerini atmaya hazırlanıyor" dedi.

Meral Akşener'in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzettiğini hatırlatan Kelkitlioğlu, "Bu öyle yabana atılacak cinsten bir açıklama değil… Neresinden bakarsanız bakın mesajlarla dolu" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde İYİ Parti'yi hiçe sayarak tekil konuşmalar yaptığını ve bu durumun İYİ Parti içinde büyük rahatsızlığa yol açtığını aktaran Kelkitlioğlu, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, tek tek vaatlerini sıraladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı patladı! CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun son dönemde sürekli tekil konuştuğuna dikkat çekti ve 'Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?' dedi. İYİ Parti’nin kurmaylarının ittifak ortakları CHP’nin HDP ile birikte anılmasından rahatsız oldukları ortada."

CHP heyetinin Barzani'yi ziyaret etmesinin iki parti arasındaki ipleri iyice gerdiğini ifade eden Murat Kelkitlioğlu, Meral Akşener'in yeni bir ittifakın temellerini atmaya hazırlandığını açıkladı.

"Şimdi sıkı durun" diyen Kelkitlioğlu bombayı patlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yeni ittifakın adı; Akşener, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu… Akşener böylece hem HDP gölgesinden kurtulacak hem de Cumhur İttifakı tabanına oynama fırsatı bulacak… Hedef; hem AK Parti seçmeni, hem muhafazakar Kürtler, hem de milliyetçiler… CHP seçmeninin Akşener’e karşı beslediği sempatiyi de bütün bunlara eklersek, CHP’nin yapayalnız kalacağını söylemek güç olmaz… Daha önce de yazmıştım, bugünkü sistem her türlü ittifaka gebe…"

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