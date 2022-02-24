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Dünya "Duymak bile istemezsiniz" dediler! 3. Dünya savaşı için sallamasyon öngörü
Dünya

"Duymak bile istemezsiniz" dediler! 3. Dünya savaşı için sallamasyon öngörü

Fransız Devrimi, 2. Dünya Savaşı ve Hitler’in iktidara gelişini yüzyıllar öncesinde bildiğine inanılan sahtekar Nostradamus’un, 3. Dünya savaşı için 2022 bahar ayını işaret ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 13:06:00 -
"Duymak bile istemezsiniz" dediler! 3. Dünya savaşı için sallamasyon öngörü

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, 3. Dünya savaşı söylentilerini de iyice artırdı. Bu gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte sahtekar 'kâhin'ler yeniden gündeme getirildi.

Sahtekar Nostradamus’un söylediği iddia edilen ifadeler paylaşılmaya başladı.

"Savaş Avrupa'ya sıçradı"

Sahtekar 'kâhin'in 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor.

Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.

"Fransa da işgal ediliyor"

Nostradamus'un öngördüğü iddia edilenler arasında Fransa'yla ilgili de ürküten detaylar var.

Sahtekar 'kâhin'in, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini söylediği öne sürülüyor.

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