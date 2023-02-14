Duygusal anlar... İsrail'in yargıladığı Filistinli esirlerden duruşma salonunda Türkiye ve Suriye'ye...

Filistinli esirler duruşma salonunda Türkiye ve Suriye'ye yıkıcı depremler nedeniyle taziyelerini iletti.

İşgal rejiminin Gilboa Hapishanesi'nden kaçan ve daha sonra yakalanan Özgürlük Tüneli esirleri duruşmalarında Türkiye ve Suriye halklarına depremler nedeniyle taziyelerini iletti ve dualar okudu... Güçlü durduklarını tüm işgalcilere göstermek için tebessüm eden ve askerlere alaycı bakışlar atan esirler, vakur bir duruş ile depremzedelere dua ettiler...