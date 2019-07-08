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Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?

Çoğunlukla, düşüncelerimizin vücudumuz ve sağlığımız üzerindeki etkilerinin farkına varmayız. Bazen, bizi duygusal ve fiziksel olarak etkileyebileceğini, hayat kalitemizi düşüreceğini fark etmeden, olumsuz duygulara kendimizi kaptırırız.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?

İçinde bulunduğumuz duygusal durum, fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Bu daha çok, olumsuz duygu ve düşüncelerin kontrolü ele geçirdiği zor zamanlarda başımıza gelir. Bu sorunlardan uzak durmak ve serotonin hormonu salgılayacak durumlarla haşır neşir olmak daha faydalıdır.

Bildiğimiz kadar uygulamak her zaman mümkün değil. Her durumda insan vücudu farklı bir reaksiyon gösteriyor. Dolayısıyla vücudu kontrol altına almak, çok basit değildir. 

 - Durduk yere kalçanızda oluşan nedensiz ağrı, korku içinde olduğunuz ve önemli kararlar vermekte zorlandığınızın göstergesi olabilir.

 - Dizlerin ağrıması korkunun, kibir ve egonun kontrolü konusunda sorun yaşadığınızı gösterir.

- Sırt ağrısı kalp kırıklığı, üzüntü gibi duygulara bağlıdır. Orta bölgesindeki ağrı geçmişi aklımızdan çıkaramamaktan kaynaklanır, beldeki ağrıysa maddiyata bağlı sorunlardan kaynaklanır.

 - Üzüntü; bitkinliğe, motivasyon kaybına, aşırı yorgunluğa ve enerjimizin azalmasına yol açabilir.

 Bu sorunlardan uzak durmak için ne yapmalı?

duygular vücudu nasıl etkiler

  • Şükür ve minnettarlığınızı eksik etmeyin. Bolca dua edin.
  • Kendinize bolca vakit ayırın.
  • Sosyal aktivite ve sporlara yönelin.
  • Mutlu ve güçlü olduğunuz işi seçin.
  • Kendinizle konuşun.
  • Çok vakit geçirdiğiniz ortamı, sevdiğiniz obje ve renklerle donatın, temiz kokmasını sağlayın.
  • Zorlandığınız, ya da yapmak istemediğiniz olaylara bir süre ara verin.
  • Her gün 5 dakika boyunca gözlerinizi kapatarak kendi adınıza yapmak istediğiniz düşünceleri -aklınızda pozitif olarak- planlayın.
  • Kağıda istediklerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Defter tutun.
  • Başkalarını mutlu edecek, küçük yardımlarada bulunun.
  • Farklı işler ve çevrelerde şansınızı deneyin.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
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