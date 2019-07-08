Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?

İçinde bulunduğumuz duygusal durum, fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Bu daha çok, olumsuz duygu ve düşüncelerin kontrolü ele geçirdiği zor zamanlarda başımıza gelir. Bu sorunlardan uzak durmak ve serotonin hormonu salgılayacak durumlarla haşır neşir olmak daha faydalıdır.

Bildiğimiz kadar uygulamak her zaman mümkün değil. Her durumda insan vücudu farklı bir reaksiyon gösteriyor. Dolayısıyla vücudu kontrol altına almak, çok basit değildir.

- Durduk yere kalçanızda oluşan nedensiz ağrı, korku içinde olduğunuz ve önemli kararlar vermekte zorlandığınızın göstergesi olabilir.

- Dizlerin ağrıması korkunun, kibir ve egonun kontrolü konusunda sorun yaşadığınızı gösterir.

- Sırt ağrısı kalp kırıklığı, üzüntü gibi duygulara bağlıdır. Orta bölgesindeki ağrı geçmişi aklımızdan çıkaramamaktan kaynaklanır, beldeki ağrıysa maddiyata bağlı sorunlardan kaynaklanır.

- Üzüntü; bitkinliğe, motivasyon kaybına, aşırı yorgunluğa ve enerjimizin azalmasına yol açabilir.

Bu sorunlardan uzak durmak için ne yapmalı?