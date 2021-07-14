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Gündem Duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
Gündem

Duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez

15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan videoya 'Türkiye Geçilmez!' notu düşüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 00:33:00 -

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan videolu bir paylaşım yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videoya yer vererek, "Türkiye Geçilmez!" notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına özel bir video klip yayımladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan videoyu paylaştı.

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