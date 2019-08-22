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Duyarsız vatandaşlar hem belediyeyi hem vatandaşları bıktırdı

Van’ın Tuşba ilçesinde aileleriyle birlikte dinlemek ve güzel vakit geçirmek için parklara akın eden vatandaşlar, bazı duyarsız kişilerin sebep olduğu çevre kirliliğinden rahatsızlık duyuyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Duyarsız vatandaşlar hem belediyeyi hem vatandaşları bıktırdı

Van’ın Tuşba ilçesinde aileleriyle birlikte dinlemek ve güzel vakit geçirmek için parklara akın eden vatandaşlar, bazı duyarsız kişilerin sebep olduğu çevre kirliliğinden rahatsızlık duyuyor.


Tuşba Belediyesinin ilçeye kazandırdığı başta 15 Temmuz Şehitler Parkı, Geleneksel Van Evleri Mahallesi, Soner İdil Parkı ve Spor Kompleksi ile Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı gibi dinleme ve mesire alanları vatandaşlarla dolup taşıyor. Çocuklar için oyun gruplarının da bulunduğu bu yeşil alanları tercih eden ailelerin en muzdarip olduğu konu ise Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol müdürlükleri ekiplerinin bütün çaba ve gayretlerine rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından rastgele ortaya atılan çöplerin oluşturduğu çevre kirliliğidir.


Yoğun ziyaret edilen parklarda belediye çalışanlarının görevlerini ziyadesiyle yerine getirmesine rağmen bilinçsiz vatandaşların çevreye verdiği zararın önlenemediğini belirten bazı vatandaşlar, parkları temiz bulmak için temiz bırakılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, “Özellikle Van’da son yıllarda artan betonlaşmanın sonucu binaların arasında sıkışıp kalan insanlar yaz döneminde kendini parklara atıyor. Çocukları olan insanlar buralara daha yoğun geliyor. Parklardaki kirliliğin en büyük sebebi çevreye saçılan çekirdek kabukları ve dondurma külahları. Çocukları ile gelip de parkları kirleten insanlara hayret ediyoruz. Sen çocuğunu temiz bir hava alsın diye parka getiriyorsun, ama çocuğuna gelecek için temiz bir alan bırakmıyorsun. Çocuğunun geleceğini kirletiyorsun. Bu bilinçsizlikten başka bir şey değildir. İnsanlara çevre bilinci aşılanmalı, gerekirse çevreyi kirleten bu kişilere cezai yaptırımlar uygulanmalı” dediler.


Çevreye atılan çöplerden en büyük sorunu çekirdek kabukları, dondurma külahları ve sigara izmaritlerinin oluşturduğunu belirten belediye yetkilileri ise, özellikle çimlerin arasına giren çekirdek kabuklarının temizlenmesinin çok zor olduğunu ifade ettiler. Her gün düzenli olarak parkları temizlemelerine rağmen vatandaşların sergilediği bu bilinçsiz davranışın önüne geçemediklerini kaydeden yetkililer; bank, çardak, kamelya ve çocuk oyun grupları gibi araç ve gereçlere de zarar verildiğini belirttiler. Belediye yetkilileri, “Bunları kullanan ve bunlardan istifade eden yine vatandaşlarımızdır. Lütfen herkes kendi malıymış gibi koruyup kullanırsa hem kendileri ve çocukları daha sağlıklı bir ortamda dinlemiş olur hem de daha uzun süre kullanırlar” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
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