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Gündem Duyarsız kalma... Filistin'e yapılan saldırılar yüreğimizi yakıyor: Eğlence etkinlikleri ve konserler iptal ediliyor
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Duyarsız kalma... Filistin'e yapılan saldırılar yüreğimizi yakıyor: Eğlence etkinlikleri ve konserler iptal ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:27:00 -
Duyarsız kalma... Filistin'e yapılan saldırılar yüreğimizi yakıyor: Eğlence etkinlikleri ve konserler iptal ediliyor

İsrail’in Filistin’deki sivillere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği saldırılar üzerine Esenyurt’taki eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Diğer etkinlik ve konserlerin de iptal edilmesi bekleniyor.

 

İsrail’in Filistin’deki hastaneyi bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu saldırılar üzerine Esenyurt 2. Kardeş Kültürler Festivali çerçevesinde yapılan eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Filistin’e yapılan saldırıları kınadığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız” dedi.
İsrail’in Filistin’deki sivillere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği saldırılar üzerine Esenyurt’taki eğlence etkinlikleri ve konserler iptal edildi. Dün akşam saatlerinde İsrail askerlerinin Filistin’deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden olduğu saldırının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sabah Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. İlçede ikincisi gerçekleştirilen Kardeş Kültürler Festivali’nde yapılacak olan eğlence etkinliklerinin ve konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Başkan Bozkurt, Filistin’e yapılan saldırıları kınadı. İl Dernekler Birliği, Kent Konseyi, Muhtarlar Derneği Başkan ve yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Bozkurt, “Bunu kınadığımızı, faillerini lanetlediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındaydık, bundan sonra da olacağız” diyerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“Herkesi zorda olan kardeşlerimize destek vermeye davet ediyorum”

Filistin’de yaşanan saldırılar sırasında herhangi bir eğlence etkinliğinin yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Bozkurt, “Değerli Esenyurtlu hemşehrilerim, uzun yıllardır Orta Doğu kan gölüne çevriliyor. Maalesef dün akşam çok üzücü bir olay yaşadık. Sivillere bir saldırı düzenlendi ve tahminlere göre en az 500 kişinin vefat ettiği haberini aldık. Dün geceden itibaren bunun üzüntüsü içindeyiz. Bu süreçte hem bu olaylardan ders çıkarmamız hem de birlik beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Aksi takdirde neler yaşayacağımızı tahmin dahi etmek istemiyorum. Dün gece hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu kararı alırken tek başıma konuşmuyorum. İl Dernekler Birliği başkanımız ve il derneklerindeki arkadaşlarımız, Muhtarlar Derneği başkanımız ve muhtarlarımız, Kent Konseyi başkanımız ve kentin tüm bileşenleriyle konuştuk. Baskıya, zulme, işkenceye ve yapılan haksızlıklara hep birlikte sesimizi çıkaracağız. Bunun bir göstergesi olarak kardeşlerimiz orada zorluklar yaşarken biz burada eğlenmeyi içimize sindiremedik. Buradaki stantlar ve etkinlikler devam edecek ama yapılacak konserleri ve eğlence programlarını erteleme kararı aldık. Filistin’de yaşanan olaylar inşallah kısa sürede biter, herkes aklını başına alır, bundan sonraki süreçlerde daha çok barış içinde yaşayacak ortamlar hazırlanır. Biz de ona göre kendimizi organize ederiz. Ama oradaki durum netleşmeden eğlence programlarının yapılmasını içimize sindiremediğimiz için konserleri ileriki tarihlere erteledik. Duruma göre karar vereceğiz. Herkesi birlik beraberlik içinde olmaya, zorda olan kardeşlerimize destek vermeye davet ediyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum” diye konuştu.
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