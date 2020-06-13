Duyarlı vatandaşın bulduğu doğan yavrusu bakıma alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir vatandaş, yazlık site önünde bulduğu doğan yavrusunu doğa koruma ve milli parklar yetkililerine teslim etti. Yavru olduğu belirlenen delice doğan bakımı yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

Delice doğan yavrusunu Çeşmeli Mahallesi’nde bir yazlık site önünde bulduğunu ifade eden Özen Çopuroğlu, "Yuvadan düşmüş, kendini atmış. Bizde burada arabaların altında ezilmesin diye yakaladık. Sonrada milli parkları arayıp haber verdik. Bütün hayvanları seviyoruz. Böyle hayvanları bulanlar mutlaka milli parklara haber versin" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ise delice doğan yavrusunu bulan Özen Çopuroğlu’na duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Kendilerine teslim edilen kuşun kontrolünü yaptıklarını dile getiren Çetin, "Bu delice doğan yavrusunu anlaşmamız bulunan Tarsus’taki hayvanat bahçesine götüreceğiz. Burada gerekli bakımları yapılacak. Uçmaya hazır hale gelince de doğaya geri bırakacağız. Vatandaşlardan yavru olsun, yaralı olsun bu tür hayvanları bulduklarında bize haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından kuş bulunduğu bölgeye yeniden salınacak.