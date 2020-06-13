Duyanlar şok oldu! Bu boğa araba fiyatına satıldı
Artvin Yusufeli'nde yaşayan bir vatandaş, 2 ton ağırlığındaki boğasını tam 60 bin TL'ye araba fiyatına 7 kişiye sattı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin TL'ye satıldı. Yusufeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi.
7 kişi zar zor çıkardı! Fiyatı 60 bin tl
'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi. Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin TL'ye satın alındı.
'Çok iyi baktım iyi besledim'
Abdullah Dayanç, "Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun" dedi.