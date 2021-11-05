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Yerel Duyan oraya akın etti! Dakikalar içinde tükendi
Yerel

Duyan oraya akın etti! Dakikalar içinde tükendi

Edirne'de hamsinin kilosunun 5 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın etti. Kasalar dolusu balık alan vatandaşlar, kısa sürede tonlarca balığı satın aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:01:00 - 2021-11-05 14:02:29
Duyan oraya akın etti! Dakikalar içinde tükendi

Av yasağının kalktığı ilk günlerde Edirne’de balıkçı tezgahlarında 40 TL’den satılan hamsi, son günlerde Karadeniz’de yaşanan bollukla önce 10 TL’ye, şimdi de 5 TL'ye geriledi. Hamsi balığı fiyatlarında ucuzluk yaşandığını duyan Edirneliler, kısa sürede balık pazarına akın edip kasalar dolusu balık aldı. Vatandaşların akın akın hamsi almaya geldiğini söyleyen balıkçı Emekcan Taşdelen, alıcının da satıcının da yüzünün güldüğünü ifade etti.

Sadece kendi tezgahlarında 2 ton hamsi balığı satıldığını belirten balıkçı Taşdelen, balık bolluğun devam etmesi temennisinde bulundu. Hamsi balığının kilosunun 5 TL'den satıldığını duyunca tüm işlerini bırakıp balık pazarına koştuğunu söyleyen vatandaş da, ucuza balık yemenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

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