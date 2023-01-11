Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...

Muhalefetin seçimleri kazanması halinde binlerce bürokratın bir gecede azledilip, aynı gece, yerlerine yenilerinin getirileceği, listelerin bile hazır olduğu yönündeki iddiaları köşesine taşıyan Rauf Tamer, "Bu bir darbeye benziyor. Seçime hazırlık böyle mi olur?" dedi. "Dahası... Kapatılacak gazeteler ve televizyonlar varmış... Hemen o gece... Kapısına kilit vurulacak holdingler, tutuklanacak müteahhitler, gözaltına alınacak sanatçılar, sporcular varmış" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bir söylenti dolaşıyor.

Muhalefet kazanırsa... Binlerce bürokrat, bir gecede azledilip, aynı gece, yerlerine yenileri getirilecekmiş... Liste hazırmış...mış.

(...) Bu bir darbeye benziyor.

Seçime hazırlık böyle mi olur?

***

Dahası...

Kapatılacak gazeteler ve televizyonlar varmış...

Hemen o gece... Kapısına kilit vurulacak holdingler, tutuklanacak müteahhitler, gözaltına alınacak sanatçılar, sporcular varmış...mış.

Yok artık.

(...) Eğer gelirse...

Gelecek olan o yeni siyasi kadroda, eğer intikam gibi bir duygu hakim olacaksa kimden ne intikamı alacak?

20 yıldır her seçimde yüzde 50’ye yakın oy vermiş milyonlarca insanı tedirgin etmek ona ne kazandıracak?

Kaldı ki, tehlikeli bir yol bu.

Daha beter bir kutuplaşma getirirse, Allah korusun, sonu neye varır? (...)"