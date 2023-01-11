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Medya Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...
Medya

Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...

Muhalefetin seçimleri kazanması halinde binlerce bürokratın bir gecede azledilip, aynı gece, yerlerine yenilerinin getirileceği, listelerin bile hazır olduğu yönündeki iddiaları köşesine taşıyan Rauf Tamer, "Bu bir darbeye benziyor. Seçime hazırlık böyle mi olur?" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 10:24:00 -
Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...

Muhalefetin seçimleri kazanması halinde binlerce bürokratın bir gecede azledilip, aynı gece, yerlerine yenilerinin getirileceği, listelerin bile hazır olduğu yönündeki iddiaları köşesine taşıyan Rauf Tamer, "Bu bir darbeye benziyor. Seçime hazırlık böyle mi olur?" dedi. "Dahası... Kapatılacak gazeteler ve televizyonlar varmış... Hemen o gece... Kapısına kilit vurulacak holdingler, tutuklanacak müteahhitler, gözaltına alınacak sanatçılar, sporcular varmış" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Bir söylenti dolaşıyor.

Muhalefet kazanırsa... Binlerce bürokrat, bir gecede azledilip, aynı gece, yerlerine yenileri getirilecekmiş... Liste hazırmış...mış.

(...) Bu bir darbeye benziyor.

Seçime hazırlık böyle mi olur?

***

Dahası...

Kapatılacak gazeteler ve televizyonlar varmış...

Hemen o gece... Kapısına kilit vurulacak holdingler, tutuklanacak müteahhitler, gözaltına alınacak sanatçılar, sporcular varmış...mış.

Yok artık.

(...) Eğer gelirse...

Gelecek olan o yeni siyasi kadroda, eğer intikam gibi bir duygu hakim olacaksa kimden ne intikamı alacak?

20 yıldır her seçimde yüzde 50’ye yakın oy vermiş milyonlarca insanı tedirgin etmek  ona ne kazandıracak?

Kaldı ki, tehlikeli bir yol bu.

Daha beter bir kutuplaşma getirirse, Allah korusun, sonu neye varır? (...)"

 

 

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Yorumlar

ADİL

BENCE BİR HİYANET HAREKETİ

Gültekin

Zihniyet CHP zihniyeti bunlara çok görülmez, neden bizler bunların atalarını geçmişten tanırız çünkü ataları bu ülkeye hizmet edenlere, "sizi ben bile kurtaramam" diyerek ülkesine hizmet eden ve sahip çıkan üç baba yiğidi astırmadılar mı? Aynı kafaya bu ülkeyi nasıl teslim ederiz. 6'lı masanın etrafındaki muhafazakarlara ne demeli, bu oyuna fani dünyanın iktidar hırs ile nasıl oyuna geliyor, demek ki bunlarda bu aziz ülkeye hizmet yapmakta nasipsiz insan olduklarını düşünüyoruz.
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