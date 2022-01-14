Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'de Solhan-Muş kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde bir otomobil duvara çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DY 8426 plakalı otomobil, Solhan-Muş kara yolu Arakonak beldesi mevkisinde duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince yaralılar Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.