"Duvar olmazsa hükümeti kapatırım"

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump Palm Beach’deki evinde bugün yaptığı açıklamada, Meksika sınırından gelen göçmenlerin ABD’ye girmesini engellemek için inşaa etmeyi düşündüğü duvar için gerekli bütçenin ayrılmaması halinde, gelecek ay hükümeti kapatacağını söyledi. Trump, “Bir kapatma söz konusu olabilir mi? Duvarı içeren sınır güvenliği mevzusu ile kesinlikle olabilir” ifadesinde bulundu. Trump aynı zamanda, Meksika sınırında gerekli olması halinde sahip olduğu askeri yetkisini de kullanmaktan çekinmeyeceğini dile getirdi. “Eğer onlar öldürücü güçlerini kullanıyorlarsa, ben de bana verileni kullanırım” ifadelerinde bulunan Trump, kontrolü kaybetmeleri veya Amerikalıların zarar görmeye başlamaları halinde sınırı kapatacağını da belirtti. Amerika’da satılan arabaların çoğunun Meksika’da üretildiğinden şikayet eden Trump, durumu “ Sınırı kapatmanın anlamı da şudur, artık Meksika’da üretilen arabalar ABD’ye giremeyecek” şeklinde açıkladı.