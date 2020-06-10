Dutun bilimsel olarak kanıtlanmış 5 faydası!

Yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesi olan dut, sağlığa birçok yönden fayda sağlamaktadır. Kandaki iltihap oranı artması, ciddi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bunun için uzmanlar, özellikle iltihap temizleyen besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. Dut ise bu besinlerin başında gelmektedir.

A ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan dut, bağışıklık sistemini güçlendirmede de oldukça etkilidir. Ayrıca yüksek oranda antioksidan içeren dut, kan yapıcı özelliği ile birlikte kansızlık gibi sağlık sorunlarını da ortadan kaldırmaktadır.

İşte dutun bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış 5 mucizevi faydası...

- Dutun kan yapıcı özelliği bulunmaktadır. Kan hücrelerinin sayısını arttırır, kansızlık gibi sağlık sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Çin'de yapılan bir araştırma, dutun kandaki iltihapları temizlediğini göstermiştir.

- Dut, karaciğer sağlığına birebirdir. Karaciğerin fonksiyonlarını düzenler, karaciğerin temizlenmesini sağlar.

- Güçlü antioksidan içermesi ile birlikte hücrelerin yenilenmesini sağlar. Böylece kanser riskini önemli ölçüde azaltır. Uzmanlar dutun kanser düşmanı bir besin olduğunu söylemektedir.

- C vitamini bakımından zengin olması ile birlikte özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen grip ve nezle gibi sağlık sorunlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

- Cilt sağlığına da çok faydalıdır. Ciltteki dermis tabakasındaki hücrelerin güçlenmesini destekler, cildin uzun süre genç kalmasını sağlar.