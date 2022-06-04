Dut kurusunun bilinmeyen 10 faydası: Beyaz dut kurusu faydaları ve dut kurusu kaynatıp içmek

Dut meyvesini yaş olarak tüketmek kadar kuru olarak tüketmenin de bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Dut kurusu bol miktarda kalsiyum ve demir içermektedir. Dut kurusu içerdiği vitaminler sayesinde pek çok hastalığın önlenmesine veya tedavi sürecine iyi gelmektedir. Aşura gibi birkaç tatlı da kullanılsa da aslında dut kurusu bu özellikleri düşünüldüğünde beslenme alışkanları içinde yerini alması gereken en önemli besinlerden biridir. İşte dut kurusunun bilinmeyen faydaları; Dut kurusu boğaz iltihaplarına karşı oldukça faydalıdır.

Dut kurusunun bilinmeyen 10 faydası

-Diş ve diş eti hastalıklarına karşı da etkilidir.

-Enerji vererek, vücut direncini artırır. Sizlerde kendinizi yorgun, bitkin ve halsiz hissediyorsanız dut kurusu tüketebilirsiniz.

-İçinde bulunduğu demir sayesinde kansızlığı önler.

-Oldukça güçlü bir antioksidan özelliği taşır. Bu yüzden hastalıklara karşı koruyucudur.

-Bağırsaklarınız düzenli çalışmıyorsa aç karnına dut kurusu yemeniz bu sorunu aşmanızda size yardımcı olur.

-Vücutta meydana gelen egzama gibi yaralara ve sorunlara karşı oldukça etkilidir.

-Karaciğeri kuvvetlendiren en önemli besindir.

-Hafızayı güçlendirici etkisi bulunur. Bu yüzden hem gelişim çağındaki çocuklar hem de yaşlılar için oldukça önemli bir besindir.

-Dut kurusu bol miktarda kalsiyum içerir ve günlük kalsiyum ihtiyacının %10’unu karşılar.

-İçinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer vitaminler sayesinde anne sütünü artırmada yardımcı olur.

Dut kurusu kaynatıp içmek

Dut kurusu kaynatmak neye iyi gelir?

İçerisinde bol miktarda C vitamini olması da bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer. Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor.

Nasıl yapılır?

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için.

Dut çayı ne işe yarar?

Dut yaprağı çayının idrar söktürücü etkisi vardır ve vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur. Dut yapraklarından oluşan çayı içmek aynı zamanda kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmaktadır. Dut yaprağının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Dut çayı nasıl yapılır?

İlk olarak demlikte yarım litre su kaynatılır. Kaynayan suyun içine 5-6 yemek kaşığı kuru dut ilave edilir. 5 dakika kadar bu şekilde kaynatıp demledikten sonra içine çubuk tarçın ya da bal ilave ederek tüketilebilir.

Dut suyu neye iyi gelir?

Dutların sağlık yararları arasında sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo kaybına yardımcı olma, dolaşımı artırma, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini geliştirme yetenekleri bulunur.

Dutun Diğer Faydaları Nelerdir?