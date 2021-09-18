Düşüşe geçmişti! Oyuna almadılar

İtalya Serie A'da Inter'e sezon başında transfer olan Hakan Çalhanoğlu büyük beklentilerle takıma katılmıştı. Formayı ilk hafta maçında alan ve ilk maçında gol ve asistle tanışan Hakan Çalhanoğlu daha sonra gösterdiği düşük performansla İtalya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu son olarak Inter'in Bologna'yı 6-1 ile yendiği maçta yedek kaldı. Milli futbolcu Inter'e sezon başında büyük beklentiler ile transfer olmuş ezeli rakip Milan taraftarları Hakan Çalhanoğlu'na büyük tepki göstermişti. Lige gol ve asistle başlayan Hakan daha sonraki haftalarda form düşüklüğü ile eleştilerin hedefi oldu.

İtalyan basınına göre Brozovic, Barella ve Hakan Çalhanoğlu beklentilerin son haftalarda altında kaldı. İtalyanlar Hakan'ın formayı Arturo Vidal'e kaptırdığını belirtti. Milli yıldızın son birkaç maçtaki etkisiz futbolu Verona ve Sampdoria maçlarında ayyuka çıktı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Genoa karşısında alınan galibiyetin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Inzaghi Hakan'ı şu sözlerle övmüştü: "Hakan her zaman hayran olduğum bir oyuncu. Ne zaman ona karşı oynasam midem ağrıyordu. Ona sahip olmak bir zevk, onu Inter'e kazandırmak büyük bir transfer başarısı. Oyuncunun kendisinin bile ne kadar güçlü olduğunu gerçekten bildiğini düşünmüyorum." demişti. Ancak İtalyan hoca Hakan'ı son oynanan Bologna maçında 6-0 öne geçmesine rağmen oyuna dahi almadı. Maç 6-1'lik skorla bitti.

Kaynak: Star.com.tr