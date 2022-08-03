Düşük voltaj mahalle sakinlerini bezdirdi
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi sakinleri, düşük voltaj nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi sakinleri, düşük voltaj nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.
Yaklaşık 3 yıldır mağduriyet yaşadıklarını ifade eden mahalleli düşük voltaj nedeniyle evdeki beyaz eşyaların zarar gördüğünü belirttiler.
Elektriğin düşük voltajla gelmesinden dolayı asansörlerin çalışmadığını ifade eden mahalle sakinleri, yaşlı insanların merdiven çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Mahallelerine yeni bir elektrik panosu yapılmasını talep eden Doğukent Mahallesi sakinleri, hiçbir yetkilinin kendilerini muhatap almadığını da sözlerine eklediler.
Mahalle sakinleri yaşanan bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.