Düşük ve orta gelirlilere yeni yardım! Bayram edecekler

Yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücü, zorlaşan günlük yaşam sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir çok yerinde düşük ve orta gelirli vatandaşları olumsuz etkiliyor. Kanada devleti, düşük gelirlileri yüksek enflasyondan korumak için yardım paketi hazırladı. İşte detaylar...

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da hükümet, düşük ve orta gelir grubundakilere son yıllarda artan enflasyona karşı yardımda bulunacak.

Kanada Gelir İdaresinden (CRA) yapılan açıklamaya göre enflasyon yardımı almaya uygun Kanadalılar için ödemeler, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Çocuklu ailelere daha fazla yardım yapılacak

Artan gıda enflasyonuna odaklı 'satın alınabilirlik önlemi', yaklaşık 11 milyon düşük ve orta gelirli Kanadalı için uygulanacak ve banka hesaplarına yatırılacak.

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Esas olarak 2021 ve 2022 gelir beyanlarının esas alınacağı ödemeler, şu şekilde yapılacak:

"Çocuksuz yalnız yaşayanlar için 234 Kanada doları, çocuksuz evli çiftler için 306 Kanada doları, evli/yalnız yaşayan bir çocuklular için 387 Kanada doları, 2 çocuklular için 467 Kanada doları, 3 çocuklular için 548 Kanada doları, 4 çocuklular için 628 Kanada doları."

Destek paketi için 2,5 milyar dolar ayrıldı

Kanadalıların artan gıda faturalarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla açıklanan yardımlar için federal bütçeden 2,5 milyar dolarlık ödenek tahsis edildi.

Hükümet, 2022 Temmuz ayında yüzde 8,1 olarak kaydedilen son 40 yılın en yüksek yıllık enflasyonunu düşürmek üzere bazı tedbirler alıyor.

Kanada'daki yıllık enflasyon, uygulanan önlemlerle 2023 Mayıs ayında yüzde 3,4'e düşerek 2021 Haziran ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.