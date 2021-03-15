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Gündem Düşük riskli iller hangileri? Orta riskli iller, yüksek riskli iller, çok yüksek riskli iller listesi
Gündem

Düşük riskli iller hangileri? Orta riskli iller, yüksek riskli iller, çok yüksek riskli iller listesi

Türkiye risk haritası, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, koronavirüs risk haritası göz önüne alınarak hazırlanmıştı. İller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılarak mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. İşte Düşük riskli iller hangileri? Orta riskli iller, yüksek riskli iller, çok yüksek riskli iller listesi

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:56:00 -
Düşük riskli iller hangileri? Orta riskli iller, yüksek riskli iller, çok yüksek riskli iller listesi

İl il koronavirüs risk haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel haritası merak ediliyor.  Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı ve kısıtlamalar belirlendi. Vakalardaki artış ile haftalık olarak illerdeki renklerde değişim yaşanırken yeni tedbirler getirilecek. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Sağlık Bakanlığı 27 Şubat - 5 Mart koronavirüs risk haritası verileri

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Orta riskli iller

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Risk durumu nasıl belirleniyor?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

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