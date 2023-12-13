Düşük profilli genel başkan! Özel'in fotoğrafını asmak istemiyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti.
CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu.
5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nu indirmediler
Akşam'ın haberine göre Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı
Medya
CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek