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Siyaset Düşük profilli genel başkan! Özel'in fotoğrafını asmak istemiyorlar
Siyaset

Düşük profilli genel başkan! Özel'in fotoğrafını asmak istemiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-12-13 11:57:00 -
Düşük profilli genel başkan! Özel'in fotoğrafını asmak istemiyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını asmayı reddetti.

CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu.

5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nu indirmediler

Akşam'ın haberine göre Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.

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