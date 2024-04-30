Düşme hattı alev aldı! Şampiyonluk yarışı kızıştı! Süper Lig'de son durum
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta son buldu. Lider Galatasaray galibiyet serisini sürdürürken, Fenerbahçe de Beşiktaş'ı yenerek haftayı galibiyetle geçirdi. İşte Süper Lig'de son durum.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftası oynanan 10 maçla tamamlanırken, toplam 35 gol atıldı.
Alanyaspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçları haftanın en gollü mücadeleleri oldu.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, haftanın açılış maçında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 15'e yükseltti.
Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi ve şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı.
Sarı-kırmızılılar 34 maç sonunda 93 puana ulaşırken, sarı-lacivertliler 89 puanla ikinci sırada yer aldı.
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Sahasında Gaziantep ekibine karşı 2-0 geriden gelerek 3 puana uzanan Trabzonspor ise puanını 58'e yükseltti ve haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un yanı sıra, düşme hattında bulunan Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep FK, hafta sonu oynanan müsabakalarda sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3
Sivasspor - Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa - Samsunspor: 1-0
Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
Hatayspor - Başakşehir: 1-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Alanyaspor - İstanbulspor: 6-0
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 2-2
Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-2
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: 4-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 34. hafta itibariyle 93 puanı bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk şansını son haftalara taşıyan Fenerbahçe'nin ise 89 puanı bulunuyor.
Tabzonspor 58 puanla üçüncü sırada, Başakşehir ise 52 puanla dördüncü sırada yer alarak Avrupa iddialarını sürdürdü. 51 puanı bulunan Beşiktaş da ezeli rakiplerinin gerisinde kalarak haftayı 5. sırada kapattı.
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
35. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 35. haftanın programı şu şekilde:
3 Mayıs 2024 Cuma
Ankaragücü - Alanyaspor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
4 Mayıs 2024 Cumartesi
İstanbulspor - Adana Demispor
Kayserispor - Fatih Karagümrük
Samsunspor - Trabzonspor
5 Mayıs 2024 Pazar
Başakşehir - Kasımpaşa
Gaziantep FK - Hatayspor
Galatasaray - Sivasspor
6 Mayıs 2024 Pazartesi
Alanyaspor - Pendikspor
Konyaspor - Fenerbahçe