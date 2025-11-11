Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu. Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı.

Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

SINIRDAN GİRDİ SİNYAL KESİLDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına beş kilometre mesafede Signagi bölgesinde düştüğünü, arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıklarken Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresi de uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiğini, uçağın bu sırada herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini iddia etti.