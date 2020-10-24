Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Büyükçekmece’de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan önceki gün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart’a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilen Nart’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.