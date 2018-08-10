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Duş perdesi temizliği nasıl olmalıdır?

Duş perdeleri nasıl temizlenir? Küflenmiş banyo perdesi nasıl temizlenir? Renkli banyo perdeleri nasıl temizlenir?

10 Ağustos 2018 Cuma 23:42
Duş perdesi temizliği nasıl olmalıdır?

DUŞ PERDELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Duş perdelerinizin genel temizliğini eğer çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun ise makinede yıkamalı değil ise elde yıkamalısınız. Ancak plastik duş perdelerini elde yıkamanız daha yararlı olacaktır. Eğer çamaşır makinesinde yıkayacaksanız 30 derecede yıkamalısınız.

KÜFLENMİŞ BANYO PERDESİ NASIL TEMİZLENİR?

Duş sonrasında ıslak kalan perdelerde küflenme  oluşabilmektedir. Özellikle hava almayan banyolar, küflenme açısından oldukça elverişlidir. Ancak bu durum sadece banyo perdelerine değil sağlığınıza da zara vermektedir. Küflenen perdeleri temizlemek için gerekli olan en önemli malzeme çamaşır suyudur. Aparatından çıkardığınız perdeleri ılık su dolu kovaya çamaşır suyu da eklenerek koyulur. Ardından perde çıkartılarak çamaşır makinesine atılır.

RENKLİ BANYO PERDELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır suyu ile yapılan temizlik ne kadar etkili olsa bile, renkli kumaşlara zarar verebilmektedir. Bundan dolayı çamaşır suyu yerine sirkeli su kullanılabilir. Yumuşak sünger ile birlikte sirkeli suyu perdelerinizin üzerine uygulayabilirsiniz.Eğer banyonuz yeterince hava almıyor ise perdelerinizi açık havada kurutmanız gerekmektedir. Zorlu lekeler için sirkeli suya bir miktar sıvı sabun eklemeniz önerilir.

Öneri 1: Perdelerinizde oluşan küf ve kireçler için 1/2 bardak boraks, 1/2 bardak sirke, 2 bardak su ile karışım hazırlayın. Hazırladığınız karışımı perdelerinizin inatçı bölgelerine uygulayın.

Öneri 2: Bir miktar sirke ile tuzu karıştırın. Bu karışımı perdelerinizdeki küflü bölgelere uygulayın. 1-2 saat boyunca lekenin üzerinde duran macunu nemli bez ile silin.

Öneri 3: 2 çay bardağı bulaşık deterjanı ile yarım litre çamaşır suyunu karıştırınız. Bu karışımı da diğerleri gibi lekeli bölgelere uygulayınız.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 23:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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